С 2023 года Куличенко представляет на международных соревнованиях Кипр

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Выступающая за Кипр экс-российская прыгунья в высоту Елена Куличенко не может добиться стабильных высоких результатов на соревнованиях, потому что после отъезда из РФ не работала с по-настоящему профессиональными тренерами. Такое мнение ТАСС высказала первая чемпионка мира в прыжках в высоту Тамара Быкова, много лет выступавшая в составе сборной СССР.

"Мне искренне жаль ту же Елену Куличенко, которая раньше тренировалась у Натальи Загорулько, - рассказала Быкова. - Лена прекрасно знает, какими знаниями должен обладать настоящий тренер, что ей нужно. Поэтому у нее и проблема найти толкового нормального тренера за рубежом. А их очень мало стало, старые профессионалы уходят, а молодые, видимо, мало читают литературы, думают, что все знают прекрасно сами, а потом учатся на своих ошибках".

Ранее Куличенко в интервью Sports рассказала, что завершила учебу в американском университете и теперь находится в поиске тренера, так как не хочет возвращаться в США из-за сложной криминальной ситуации в этой стране.

"Стоит ли ей вернуться к работе с российскими тренерами? Я не буду ей ничего советовать. Лена Куличенко - девочка умненькая и способная, и я читала о ней много. Она сама разберется и поймет рано или поздно, что ей нужно", - заключила собеседница ТАСС, долгое время тренировавшаяся у Евгения Загорулько, который вырастил в прыжках в высоту не одного чемпиона мира и Олимпийских игр.

Куличенко 23 года, с 2023 года она представляет Кипр на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 Куличенко заняла седьмое место с прыжком на 1,95 метра, за два месяца до Игр установила личный рекорд (1,97). В сезоне-2025 на июньском турнире в Юджине (США) сумела прыгнуть на 1,96 метра. В воскресенье Куличенко выступит в финале чемпионата мира в Токио, в квалификации она показала результат 1,88 метра.

"Титул чемпионки мира в прыжках в высоту зависит от везения"

Победительница чемпионата мира 1983 года в Хельсинки Быкова рассказала, что ей сейчас не особо интересно наблюдать за соревнованиями в женских прыжках в высоту.

"Я смотрела, как на последней Олимпиаде девчонки прыгали. Они все талантливые, все красивые и хорошие, но у них нет такого понятия, как школа прыжка, которое было у нас. Именно этим объясняется то, что они прыгают нестабильно. Если человек прыгает 2,10 метра, а потом 2 метра не может взять, то это нонсенс, если вспомнить ту же Стефку Костадинову, прежнюю рекордсменку мира. У нее, Людмилы Андоновой, Сары Симеони, наших Маши Ласицкене и Ани Чичеровой было понятие прыжка, чего сейчас я не вижу у современных прыгуний", - отметила Быкова, занявшая третье место на Олимпиаде-1988.

"Да, девочки сегодняшние прыгают, иногда высоко, но школы у них нет, есть только разбег и кураж. Кому завтра повезет, тот и будет чемпионкой мира. Даже Магучих не стоит особняком. Но это мое мнение, можете назвать его возрастным брюзжанием", - заключила Быкова.

28-летняя австралийка Никола Олислагерс, обладательница двух серебряных наград Олимпиад, с прыжком на 2,04 метра является обладательницей лучшего результата сезона в мире. Второй результат сезона у олимпийской чемпионки 2024 года украинки Ярославы Магучих, в мае на турнире в Катаре она прыгнула на 2,02 метра.

Магучих в начале июля 2024 года на турнире в Париже прыжком на 2,10 метра побила мировой рекорд болгарки Костадиновой (2,09) который та установила в 1987 году на чемпионате мира в Риме.