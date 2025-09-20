Футболист Фернандес заявил, что ЦСКА не хотел его возвращения

Фернандес в 2022 году ушел из ЦСКА, а в следующем году перешел в "Зенит"

ТАСС, 20 сентября. Завершивший карьеру футболиста Марио Фернандес перешел в петербургский "Зенит", потому что его бывший клуб ЦСКА не хотел возвращения игрока. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в "Зенит", потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от "Зенита". И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку. Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и самое главное, одному Богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное", - сказал Фернандес.

Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был петербургский "Зенит", за который он выступал в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз - кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.