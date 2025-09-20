На квалификационном турнире в Пекине спортсменка заняла первое место

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На олимпийском отборочном турнире в Пекине Петросян заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ. Для попадания на Олимпиаду спортсменкам надо было занять место не ниже пятого.

Петросян выиграла и короткую, и произвольную программы. На второй строчке расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова, набравшая в сумме 206,23 балла, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс (204,96 балла). Губанова стала чемпионкой Европы в 2023 году, Хендрикс - в 2024-м. Также на Олимпиаду отобрались занявшая четвертое место белоруска Виктория Сафонова и ставшая пятой китаянка Чжан Жуйян.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Фигуристка стала вторым представителем России, отобравшимся на Олимпиаду 2026 года. Ранее на соревнования квалифицировался ски-альпинист Никита Филиппов.

21 сентября произвольную программу на квалификационном турнире в Пекине представят одиночники. После короткой программы лидирует российский фигурист Петр Гуменник. Для попадания на Олимпиаду ему также необходимо занять место не ниже пятого.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.