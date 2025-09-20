Прощальный матч чемпиона России в составе "Спартака" Глушакова может пройти в 2025 году

Футболист отметил, что хотел бы пригласить на матч своих бывших партнеров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Чемпион России в составе московского "Спартака" Денис Глушаков может провести прощальный матч в этом году, он хочет пригласить своих бывших партнеров. Об этом Глушаков рассказал ТАСС.

"Пока точно не знаю про будущее. Мой прощальный матч возможен в этом году, да. Я пока не знаю, как он будет выглядеть. Проведем матч, всем скажу пока, была бы моя воля, пригласил бы всех", - сказал Глушаков.

"Рад участвовать в Кубке легенд, подошло время, чтобы участвовать. Откликнулся поиграть с такими легендарными футболистами", - добавил он.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.