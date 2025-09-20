Второе место занял Карлос Сайнс, третье - Лиам Лоусон

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Азербайджана. Соревнования проходят на городской трассе в Баку.

Второе место занял испанский пилот "Уильямса" Карлос Сайнс. Третьим стал новозеландец Лиам Лоусон из "Рейсинг Буллз".

Лидер общего зачета австралиец Оскар Пиастри из "Маклерена" и пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер разбили болиды в последнем сегменте квалификации.

Гонка пройдет 21 сентября и начнется в 14:00 мск.