Петросян заняла первое место в квалификационном турнире и отобралась на Олимпиаду

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб Этери Тутберидзе сделал невозможное возможным, подготовив российскую фигуристку Аделию Петросян к квалификационному турниру на Олимпиаду 2026 года. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева.

"Аделия, с выходом на Олимпиаду. Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз - вы снова сделали невозможное возможным. Подготовить спортсменку, которая не просто каталась, а боролась и побеждала несмотря ни на что - это огромный труд", - написала Медведева.

"Аделя, от всей души желаю тебе пройти этот путь до конца. Верю, что у тебя все получится", - добавила она.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.