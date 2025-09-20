20 сентября, 18:42
Футбол в России

"Рубин" сыграл вничью с "Акроном", отыгравшись со счета 0:2

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:2

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского "Акрона" и казанского "Рубина" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

В составе "Акрона" голы забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У гостей отличились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).

"Акрон" не выигрывает в РПЛ на протяжении семи матчей, на счету команды одна победа в текущем сезоне чемпионата - 26 июля над "Сочи" (4:0).

"Рубин" не проигрывает "Акрону" в РПЛ, в прошлом сезоне казанцы дважды были сильнее (2:1, 3:0).

"Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 7 очков. "Рубин" располагается на 5-й строчке, набрав 15 очков. В следующем туре "Акрон" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Рубин" в гостях сыграет с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 27 сентября.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Краснодар"

8

6

1

1

19

20

5

15

2

"Балтика"

8

4

4

0

16

13

5

8

3

"Локомотив"

8

4

4

0

16

19

12

7

4

ЦСКА

8

4

3

1

15

15

7

8

5

"Рубин"

9

4

3

2

15

13

14

-1

6

"Зенит"

8

3

4

1

13

13

7

6

7

"Ахмат"

9

3

3

3

9

11

11

0

8

"Крылья Советов"

8

3

3

2

12

13

14

-1

9

"Спартак"

8

3

3

2

12

12

13

-1

10

"Динамо" М

8

2

3

3

9

9

9

0

11

"Ростов"

8

2

2

4

8

8

12

-4

12

"Динамо" Мх

8

2

2

4

8

4

10

-6

13

"Оренбург"

8

1

4

3

7

10

13

-3

14

"Акрон"

9

1

4

4

7

12

14

-2

15

"Пари НН"

9

2

0

7

6

8

17

-9

16

"Сочи"

8

0

1

7

1

4

21

-17

  

Теги:
Российский футбол