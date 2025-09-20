"Рубин" сыграл вничью с "Акроном", отыгравшись со счета 0:2

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского "Акрона" и казанского "Рубина" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
В составе "Акрона" голы забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У гостей отличились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).
"Акрон" не выигрывает в РПЛ на протяжении семи матчей, на счету команды одна победа в текущем сезоне чемпионата - 26 июля над "Сочи" (4:0).
"Рубин" не проигрывает "Акрону" в РПЛ, в прошлом сезоне казанцы дважды были сильнее (2:1, 3:0).
"Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 7 очков. "Рубин" располагается на 5-й строчке, набрав 15 очков. В следующем туре "Акрон" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Рубин" в гостях сыграет с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 27 сентября.
1
"Краснодар"
8
6
1
1
19
20
5
15
2
"Балтика"
8
4
4
0
16
13
5
8
3
"Локомотив"
8
4
4
0
16
19
12
7
4
ЦСКА
8
4
3
1
15
15
7
8
5
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
6
"Зенит"
8
3
4
1
13
13
7
6
7
"Ахмат"
9
3
3
3
9
11
11
0
8
"Крылья Советов"
8
3
3
2
12
13
14
-1
9
"Спартак"
8
3
3
2
12
12
13
-1
10
"Динамо" М
8
2
3
3
9
9
9
0
11
"Ростов"
8
2
2
4
8
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
8
2
2
4
8
4
10
-6
13
"Оренбург"
8
1
4
3
7
10
13
-3
14
"Акрон"
9
1
4
4
7
12
14
-2
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17