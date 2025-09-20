"Рубин" сыграл вничью с "Акроном", отыгравшись со счета 0:2

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:2

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского "Акрона" и казанского "Рубина" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

В составе "Акрона" голы забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У гостей отличились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).

"Акрон" не выигрывает в РПЛ на протяжении семи матчей, на счету команды одна победа в текущем сезоне чемпионата - 26 июля над "Сочи" (4:0).

"Рубин" не проигрывает "Акрону" в РПЛ, в прошлом сезоне казанцы дважды были сильнее (2:1, 3:0).

"Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 7 очков. "Рубин" располагается на 5-й строчке, набрав 15 очков. В следующем туре "Акрон" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Рубин" в гостях сыграет с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 27 сентября.