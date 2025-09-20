"Спартак" из Костромы стал единоличным лидером таблицы Первой лиги

Подопечные Сергея Бондаря обыграли на выезде "Чайку"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты костромского "Спартака" со счетом 4:2 победили "Чайку" из Ростовской области в гостевом матче 11-го тура Лиги Пари (Первой лиги) и вышли на первое место в турнирной таблице.

В составе победителей голы забили Денис Жилмостных (11-я минута), Егор Назаренко (45+5, 50) и Максим Игнатьев (62). У "Чайки" отличились Егор Гуляев (15) и Артем Соколов (83).

"Спартак" из Костромы в прошлом сезоне добился повышения из Леон - Второй лиги. Команду тренирует Сергей Бондарь. Главным тренером "Чайки" является бывший игрок московского "Спартака" Дмитрий Комбаров. Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах, потерпев при этом 7 поражений.

Песчанокопская "Чайка" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Костромской "Спартак" располагается на первой строчке, на счету клуба 26 очков. На второй позиции располагается екатеринбургский "Урал" (24 очка), на третьей - воронежский "Факел" (23). В следующем туре "Чайка" 28 сентября на выезде встретится с "Факелом", на следующий день "Спартак" дома сыграет с ульяновской "Волгой".