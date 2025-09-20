Чемпионат мира по борьбе

ТАСС, 20 сентября. Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебряную медаль чемпионата мира по борьбе. Соревнования проходят в Загребе.

В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Саргсян проиграл представителю Ирана Мохаммадхади Сарави.

Саргсяну 27 лет. В 2021 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира завершится 21 сентября. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы. На данный момент они завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.