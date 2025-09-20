Петросян стала победительницей турнираЮ Гуменник лидирует после короткой программы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник достойны хвалебных слов за выступление в олимпийском отборочном турнире в Пекине. Такое мнение журналистам высказала серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова).

Ранее Петросян стала победительницей отборочного турнира Олимпийских игр. Гуменник лидирует после короткой программы. Фигуристы покажут произвольную программу 21 сентября.

"Оценивать я не буду, очень рада, что нас допустили и Аделя уже отобралась. Желаем удачи Пете, надеюсь, у него так же прекрасно это получится. Они большие молодцы, что вышли на международную арену и показали себя", - сказала Игнатова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.