МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) скучает по соревнованиям. Об этом она рассказала журналистам.

Ранее россиянка Аделия Петросян выиграла отборочный турнир Олимпиады.

"Однозначно я очень рада и поздравляю ее от всего сердца. Выступать - безусловно счастье. Когда смотришь это, очень хочется туда попасть. И мне кажется, это круто, что ей выпал шанс именно первой выйти на международную арену", - сказала Игнатова.

"Конечно, я скучаю по соревнованиям, это такая приятная ностальгия. Кто составит нашим фигуристам конкуренцию на Олимпиаде? Будем смотреть. Я считаю, что все очень сильные и будут выяснять, кто лучше, на Олимпиаде", - добавила она.

Соревнования в Пекине стали первым международным турниром для российских фигуристов за 3,5 года.