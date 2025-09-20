6 августа у спортсменки родился сын

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Александра и Макар Игнатовы планируют родить еще одного ребенка. Об этом Игнатова рассказала журналистам.

6 августа у Игнатовых родился сын Михаил.

"Однозначно мы планируем еще, но не прямо сейчас, конечно. Я считаю, что у каждого ребенка должно быть свое время, когда он побыл одним любименьким. Я не хочу останавливаться на одном ребенке", - сказала Игнатова.

Игнатовой 21 год, в 2022 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном турнире. Она также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.