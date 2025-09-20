6 августа у спортсменки родился сын

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возвращение фигуристки Александры Игнатовой (до замужества - Трусовой) к выступлению на соревнованиях зависит от ее восстановления после рождения ребенка. Об этом Игнатова рассказала журналистам.

6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын Михаил.

"По-моему, точно я никогда не говорила. Я пробовала выступать в прошлом году на контрольных прокатах. Буду смотреть, как будет проходить восстановление, я пока что только начала его. Посмотрим, как я буду кататься в шоу, а дальше уже будет видно", - сказала Игнатова, добавив, что пока рано говорить о попытках восстановления четверных прыжков.

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.