Защитник "Антальяспора" отличился в игре с "Кайсериспором"

СТАМБУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский защитник клуба "Антальяспор" Георгий Джикия отметился голом в матче чемпионата Турции по футболу с "Кайсериспором".

Россиянин открыл счет на 52-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:1. В прошлом матче Джикия сумел поразить ворота "Самсунспора" (2:1).

"Антальяспор" после 6 матчей набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата команда 28 сентября на выезде сыграет с "Фенербахче".

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в "Антальяспор". Он провел шестой матч за команду. Последним российским клубом защитника были подмосковные "Химки", до этого он выступал за московский "Спартак". В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).

За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.