Фигурист выступит с произвольной программой на олимпийском отборе в воскресенье

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на тренировке в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гуменник исполнил четверной флип, двойной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов - тройной тулуп, комбинацию четверной сальхов - одинарный аксель, тройной аксель, каскад тройной лутц - тройной риттбергер.

Квалификационные соревнования на Олимпиаду 2026 года завершатся 21 сентября. Гуменник лидирует после короткой программы. Произвольная программа стартует в 08:45 мск, россиянин выйдет на лед в 13:05 мск. Для попадания на Олимпиаду необходимо войти в пятерку сильнейших.