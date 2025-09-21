Энрике Игнасио Феррер Виейра отметил, что он следит за выступлениями футболиста с начала его карьеры

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси передавал приветствие послу Аргентины в РФ Энрике Игнасио Ферреру Виейре. Об этом Виейра рассказал ТАСС.

"Я большой фанат Месси, слежу за ним всю карьеру - он лучший игрок в истории футбола, как по мне. У меня есть фотографии от него, потому что моя племянница и родственники живут в Барселоне. Когда он там играл, у нее выдалась возможность с ним сфотографироваться и даже передать мне привет", - сказал посол.

Ранее 38-летний Месси заявил, что матч в Буэнос-Айресе между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:0) может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер "Спасибо за все, капитан". В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.