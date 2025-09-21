В воскресенье пройдет забег на 42,2 км

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского марафона заготовили для участников забегов 11,8 тонны бананов и 11,3 тонны апельсинов. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

"На дистанции марафона расположено 11 пунктов питания и освежения, - говорится в сообщении. - На пунктах питания и в финишной зоне будет использовано более 150 тысяч литров воды, 11 800 кг бананов, 11 300 кг апельсинов, 2 500 литров изотоника".

Забег на дистанцию 42 195 метров пройдет в рамках Московского марафона 21 сентября. Днем ранее состоялся забег на 10-километровую дистанцию.