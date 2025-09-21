Победители таких соревнований выигрывали не в стопроцентно честной борьбе, заявил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские СМИ, политики и комментаторы не должны признавать статус "чемпионов" за победителями Олимпийских игр и других международных соревнований, на которые не допущена Россия. Такое мнение в интервью ТАСС на полях первой Всемирной общественной ассамблеи высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Я считаю, что в условиях, когда наших спортсменов отстраняют по политическим причинам от участия в международных соревнованиях, будь то от Олимпийских игр, чемпионатов мира, каких-то других чемпионатов, мы не должны называть, во всяком случае, в нашем российском исполнении мы не должны называть победителей таких соревнований чемпионами. Они победители соответствующих соревнований, да, но поскольку они побеждали без участия российских спортсменов, а значит не в стопроцентно честной борьбе, на мой взгляд, такие победы не должны иметь статус чемпионства", - отметил сенатор.

Косачев призвал придерживаться именно такого подхода при освещении спортивных событий, куда не допустили российских спортсменов. "Я бы был признателен и нашим журналистам, и нашим комментаторам, и нашим политикам не в последнюю очередь, если бы они согласились с такой точкой зрения и избегали использования термина "чемпион" по отношению к победителям тех соревнований, в которых не участвовала какая-либо страна по политическим мотивам. В данном случае, конечно же, я говорю о Российской Федерации", - добавил он.

Заместитель председателя Совфеда указал, что лично он не будет готов признать победителей Олимпийских игр 2026 года чемпионами, "пока они не выдержали этого соревнования в честной конкуренции со всеми, без исключения, спортсменами, включая российских".

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили, что российские спортсмены не выступят в командных видах спорта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также там заявили, что спортсменам из России запретят участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2026. Глава МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что считает справедливым сохранить текущие санкции к российскому спорту.

О форуме

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 000 участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея Народов Мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.