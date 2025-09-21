Дмитрий Тарасов отметил очень сильный состав участников марафона

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассчитывает, что в воскресном забеге будет побит рекорд России на дистанции 42,195 метра, установленный 18 лет назад Алексеем Соколовым. Об этом Тарасов сообщил журналистам.

"Накануне прошла "десятка", и мы очень рады, что в рамках этого забега состоялись два национальных рекорда, которые поставили наши спортсмены, - рассказал Тарасов. - Сегодня мы также надеемся, что наши девчонки и ребята смогут оказать достойную борьбу иностранным спортсменам. У нас очень сильный состав участников, которым по силу сделать так, чтобы отдельные ребята из нашей команды могли побить в том числе рекорд России. Мы очень на это рассчитываем".

Соколов 28 октября 2007 года на марафоне в Дублине финишировал с результатом 2 часа 9 минут 7 секунд. Женский рекорд России на марафонской дистанции принадлежит Галине Богомоловой (2:20.47), он был установлен в октябре 2006 года в Чикаго.

Забег на дистанцию 42 195 метров пройдет в рамках Московского марафона 21 сентября. Днем ранее состоялся забег на 10-километровую дистанцию, авторами новых рекордов России на "десятке" стали Владимир Никитин и Светлана Аплачкина.