Принять участие в марафоне изъявили желание 50 тыс. человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рекордное количество бегунов зарегистрировались на Московский марафон, который проходит с 20 по 21 сентября. Об этом сообщил журналистам директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

"Сегодня на старт марафонской дистанции выйдут около 20 тысяч спортсменов, большая часть из них впервые побегут такую длинную дистанцию, - рассказал Тарасов. - Вообще на Московский марафон зарегистрировались 50 тысяч, и это абсолютный рекорд. Такого мы не видели никогда, это люди из 65 стран мира. Половина из зарегистрированных впервые выйдут на старт Московского марафона. Это очень здорово, значит аудитория обновляется, у нас растет беговое сообщество".

Забег на дистанцию 42 195 метров пройдет в рамках Московского марафона 21 сентября. Днем ранее состоялся забег на 10-километровую дистанцию.