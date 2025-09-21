World Rowing лишила гребца Кондратьева возможности выступить на чемпионате мира

Международная федерация отказалась оперативно рассмотреть заявку чемпиона России на нейтральный статус

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпион России в одиночке Илья Кондратьев не сможет выступить на мировом первенстве в Шанхае по причине того, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась оперативно рассмотреть его заявку на получение нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Кондратьеву 35 лет, в конце августа на чемпионате России по гребному спорту в Москве он показал лучший результат в мужской одиночке, эта победа давала спортсмену основания претендовать на участие в сентябрьском чемпионате мира в Китае.

"Илья Кондратьев выиграл мужскую одиночку, опередив Александра Ковальского, однако в силу условий и критериев отбора мы остались без представителя в мужской одиночке на чемпионате мира", - рассказал Свирин.

По словам главы ФГСР, международная федерация отказалась оперативно рассмотреть заявку Кондратьева на нейтральный статус - проверить биографические данные и провести необходимое допинг-тестирование, сославшись на сжатые сроки.

World Rowing определила условия участия гребцов из РФ и Белоруссии в международных стартах перед началом сезона, после чего Федерация гребного спорта России отправила в международную федерацию расширенный список атлетов - потенциальных участников соревнований для проверки биографических данных и дополнительного допинг-тестирования. Кондратьев в этом списке отсутствовал.

Чемпионат мира по гребному спорту пройдет в Шанхае с 21 по 28 сентября. В турнире планируют принять участие 10 российских спортсменов. Это Кира Ювченко (одиночка), Мария Жовнер (одиночка легкого веса), Марина Рубцова и Валентина Плаксина, Роман Ломачев и Алексей Воробьев (все - двойка без рулевого), Александр Яковлев и Андрей Потапкин (двойка парная), а также паралимпийцы Анна Пискунова и Антон Воронов, выступающие в смешанной двойке. Запасной - Максим Жевлаченко.