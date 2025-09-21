Среди спортсменов обладателями нейтрального статуса стали Айгуль Гареева, Дарья Гордеева, Екатерина Круглова, Семен Макаров, Максим Мишанков, Леонид Тютин, Александра Юрченко и Даниил Комков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) в сентябре присвоил нейтральный статус восьми российским спортсменам и двум специалистам из РФ. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Обладателями нейтрального статуса стали Айгуль Гареева, Дарья Гордеева, Екатерина Круглова, Семен Макаров, Максим Мишанков, Леонид Тютин, Александра Юрченко и Даниил Комков, а также представители персонала Виталий Чулков и Артак Мкртчян.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.