Как сообщили ТАСС в международной федерации, это новое музыкальное произведение, у которого еще нет названия

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Мелодия, которая играла после награждения российской фигуристки Аделии Петросян за победу в олимпийском квалификационном турнире, была придумана недавно. Об этом ТАСС сообщил представитель Международного союза конькобежцев (ISU).

В субботу Петросян стала победительницей квалификационного турнира в Пекине и отобралась на Олимпийские игры 2026 года. Спортсменка выступала в нейтральном статусе.

"Это новое музыкальное произведение, его создали недавно. Скорее всего, поэтому его не удалось распознать сразу. У него еще нет названия", - сказал собеседник агентства.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.