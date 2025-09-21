Аленичев и Манише выступали вместе за "Порту" с 2002 по 2004 год

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Португалец Манише в "Порту" играл с российским футболистом Дмитрием Аленичевым, как с братом. Об этом Манише рассказал ТАСС.

Бывшие футболисты вновь встретились на Кубке легенд в Москве.

"Хороших воспоминаний об игре с Димой Аленичевым очень много, мы провели долгое время с ним в "Порту". Могу сказать, что он был мне как брат, я играл с ним, как с братом, - сказал Манише. - Я уважаю Диму, у него был классный уровень игры, мне очень нравилось с ним быть в одной команде".

Аленичев и Манише выступали вместе за "Порту" с 2002 по 2004 год, выиграли вместе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.