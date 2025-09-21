Среди женщин лучший результат показала россиянка Луиза Лега

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кенийский легкоатлет Альфонс Киген стал победителем Московского марафона.

Спортсмен преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 9 минут 31 секунду, установив новый рекорд Московского марафона. Предыдущее достижение было установлено в 2024 году марокканцем Юнесом Беннаром и составляло 2 часа 11 минут 34 секунды. Второе место занял Гебретсадик Адихана из Эфиопии (2 часа 10 минут 9 секунд). Третьим стал россиянин Дмитрий Неделин (2:10.43).

У женщин лучший результат показала россиянка Луиза Лега (2:28.32), второй стала Марина Ковалева (2:30.18), третьей - Дина Александрова (2:32.10).

Днем ранее состоялся забег на 10-километровую дистанцию, авторами новых рекордов России на "десятке" стали Владимир Никитин и Светлана Аплачкина.