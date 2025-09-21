18-летняя Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева уже добилась хороших побед, однако в будущем хотелось бы увидеть от нее больших результатов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Ей 18 лет, и уже у нее есть как очень хорошие победы, так и досадные поражения. Сезон еще не окончен, будем надеяться, что ее дальнейшие шаги в теннисе дадут еще больше опыта и как игрок она будет совершенствоваться и прогрессировать. У нее очень хороший тренер, Кончита Мартинес, которая выигрывала Уимблдон", - сказал Чесноков.

"Если взять Арину Соболенко (первую ракетку мира - прим. ТАСС), то Мирра ее обыгрывала, дважды побеждала Игу Свёнтек (вторую ракетку мира - прим. ТАСС). Она уже была в одном полуфинале на турнирах Большого шлема, хотелось бы видеть большее", - добавил собеседник агентства.

Андреевой 18 лет, она является первой ракеткой России и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету три титула в одиночном разряде и два в парном. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В том же году вместе с Дианой Шнайдер она стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 24 сентября.