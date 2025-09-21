Россиянин заявил, что у него нет разочарования от итога забега

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Третье место по итогам Московского марафона является стабильным и рабочим результатом для российского легкоатлета Дмитрия Неделина. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

В воскресенье Неделин показал третий результат, преодолев дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут 43 секунды. Победителем забега стал кениец Альфонс Киген (2 часа 9 минут 31 секунда).

"Я знал, что сегодня рекорда не будет, хотя, конечно, болельщики гнали вперед, - рассказал Неделин. - Я пытался держать темп, но изначально знал, что при 300 метрах перепада высот на дистанции вся мировая элита, у которой личные рекорды 2 часа и 2-3 минуты, на таких трассах бежит 2 часа 5-6 минут. Соответственно, я все прекрасно понимал, и разочарования никакого нет, а есть хороший, стабильный рабочий результат".

"Трасса вся вверх-вниз. Нужно стараться было держать ровный темп, потому что и вторая часть дистанции оказалась против ветра, и подъемы, спуски. То есть после 30-го километра, где обычно начинается настоящий марафон, там еще добавились подъемы. Хотя до 30-го километра мы шли ровненько в рекорд", - добавил российский бегун.