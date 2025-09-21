По словам кенийца, он мечтает выступить на чемпионате мира или Олимпийских играх

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель Московского марафона кенийский легкоатлет Альфонс Киген допустил получение российского гражданства для того, чтобы представлять Россию на международных соревнованиях. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье Киген выиграл Московский марафон, показав результат 2 часа 9 минут 31 секунда и установив новый рекорд соревнования.

"Сегодня была очень хорошая погода, хотя на второй половине дистанции было немного ветрено. Мне все понравилось. Сегодня была очень сильная конкуренция, со мной бежали очень сильные российские ребята. Особенно хочу выделить Диму Неделина, который финишировал третьим, это замечательный спортсмен. Предложение выступить на Московском марафоне поступило мне два месяца назад, когда я впервые приехал в Россию на другое мероприятие. И я сразу согласился", - сказал Киген.

"Конечно, я мечтаю выступить когда-нибудь на чемпионате мира или Олимпийских играх, но в Кении очень много сильных спортсменов, которые занимают первые места на самых крупных марафонах. Возможно, когда-нибудь и мне удастся реализовать свою мечту. Получить российское гражданство, чтобы представлять Россию на международных турнирах? Почему бы нет, я считаю это возможным", - добавил он.