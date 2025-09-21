Спортсмен занял первое место на квалификационном турнире в Пекине

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На олимпийском отборочном турнире в Пекине Гуменник занял первое место, набрав 262,82 балла по сумме короткой (93,80 балла) и произвольной (169,02) программ. Второе место занял южнокореец Ким Хюн Ём (226,60 балла), третьим стал мексиканец Донован Каррильо (222,36), четвертым - украинец Кирилл Марсак (217,57), пятым - Ли Юйсян (216,98), представляющий Тайвань. Для попадания на Олимпиаду спортсменам надо было занять место не ниже пятого. Гуменник выиграл и короткую, и произвольную программы.

Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России. Фигурист стал третьим представителем России, отобравшимся на Олимпийские игры. Ранее фигуристка Аделия Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине. Также на соревнования квалифицировался ски-альпинист Никита Филиппов.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.