Кенийский бегун Себастьян Саве стал победителем Берлинского марафона

Второе место занял японец Акира Акасаки, третье - Чимдесса Дебеле из Эфиопии

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Представитель Кении Сабастьян Кимару Саве стал победителем 51-го Берлинского марафона. Он преодолел дистанцию за 2 часа 2 минуты 16 секунд, передает корреспондент ТАСС.

На финише Саве оставил преследователей далеко позади, однако побить мировой рекорд ему не удалось. "Я просто очень рад, это было отличное выступление", - сказал 29-летний спортсмен в интервью телеканалу RTL. "Конечно, погоду не изменишь", - добавил он. В воскресенье погода в Берлине довольно жаркая: светит яркое солнце, столбики термометров превышают отметку в 25 градусов Цельсия. За победу Саве получит 60 тыс. евро.

Второе место неожиданно занял японец Акира Акасаки (02:06.15). Третьим стал представитель Эфиопии Чимдесса Дебеле (2:06.57). Рекорд трассы в Берлине был установлен двукратным олимпийским чемпионом в марафоне кенийцем Элиудом Кипчоге в 2022 году - 2:01.09. Действующий мировой рекорд по забегу на марафонскую дистанцию среди мужчин - 2:00.35 - принадлежит кенийскому спортсмену Келвину Киптуму, который установил его на Чикагском марафоне 2023 года.

В женском зачете лучшей также стала представительница Кении Розмари Ванжиру. Ее результат - 2 часа 21 минута 5 секунд. Второе и третье места заняли бегуньи из Эфиопии.

О Берлинском марафоне

Берлинский марафон - один из наиболее престижных марафонских забегов в мире. Как правило, он проводится в последние субботу и воскресенье сентября, однако в этом году соревнования были перенесены на неделю из-за парламентских выборов, которые должны были состояться в Германии 28 сентября. Но правящая ранее коалиция "Светофор" (СДПГ, "Зеленые", СвДП) распалась в ноябре 2024 года и в ФРГ прошли досрочные федеральные выборы 23 февраля 2025 года. Тем не менее дату марафона организаторы менять не стали.

В рамках Берлинского марафона организуется целый ряд спортивных мероприятий. За день до основных соревнований проходят соревнования на роликовых коньках и детские состязания (так называемый мини-марафон). На 51-й марафонский забег в воскресенье зарегистрировалось свыше 55 тыс. участников из более 160 стран. Среди них не только профессиональные бегуны, спортсмены высокого класса, но и десятки тысяч человек из самых разных слоев общества.

Участники стартовали на улице 17 июня между Бранденбургскими воротами и Колонной Победы. В целях безопасности в зону могли войти только бегуны со стартовым номером и браслетом участника. Дистанция пролегает через наиболее известные достопримечательности Берлина. Безопасность спортсменов и болельщиков обеспечивают более 800 сотрудников берлинской полиции.