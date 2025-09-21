Россиянка проиграла второй ракетке мира Иге Свёнтек

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова уступила польке Иге Свёнтек в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.

Встреча закончилась со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Свёнтек, посеянной под первым номером. У Александровой был второй номер посева.

Александровой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше четвертого круга. В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Свёнтек 24 года, она является второй ракеткой мира. В ее активе теперь 25 титулов WTA. Польская теннисистка шесть раз выигрывала турниры Большого шлема - четыре раза она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022-2024), по одному разу - на Открытом чемпионате США (2022) и Уимблдоне (2025). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде, спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA.

Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. В прошлом года победительницей турнира стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. Ранее победительницами соревнований в Сеуле из россиянок становились Мария Шарапова, Мария Кириленко, Алиса Клейбанова, в 2022 году турнир выиграла Александрова.