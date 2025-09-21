Фигуристы Петросян и Гуменник примут участие в Гран-при и чемпионате России

Главный тренер российской сборной Елена Чайковская отметила, что победителей квалификационного турнира к Олимпиаде дальше ждут "обыкновенные тренировки"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отобравшиеся на Олимпийские игры российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в Гран-при России и чемпионате страны. Об этом заявила главный тренер российской сборной Елена Чайковская.

Ранее Петросян и Гуменник отобрались на Олимпийские игры 2026 года в Пекине. Оба спортсмена выиграли квалификационные турниры одиночников.

"Прошли, и с первых мест, сделали то, что от них собственно и требовалось. Что дальше? Мы не в первый раз к Олимпийским играм готовимся, обыкновенные тренировки, подготовка к Олимпиаде, так всегда было и будет, ничего нового. Это был ранний старт, сейчас будет немного сброшена нагрузка, и пошли по всем нашим Гран-при, по чемпионату России и так далее. Ничего нового не происходит - мы это знаем, мы это умеем, мы это будем делать", - сказала Чайковская.

"Я поздравляю ребят, особенно тренеров, что они прошли сложный этап, заявили о себе, что мы на первых местах и двигаемся дальше к Олимпиаде. Мы на своем месте, и мы идем на Игры. А на Олимпиады мы шли много-много десятилетий и выигрывали", - добавила она.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе только в индивидуальных соревнованиях на тех же условиях, что и на Олимпиаде-2024.