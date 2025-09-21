Россиянин стал первым в квалификационном турнире в Пекине

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что фигурист Петр Гуменник должен ехать на Олимпийские игры исключительно за победой. Такое мнение она высказала ТАСС.

На олимпийском отборочном турнире в Пекине Гуменник занял первое место, набрав 262,82 балла по сумме короткой (93,80 балла) и произвольной (169,02) программ.

"Он должен был собраться и сделать это. Он так долго ждал перед тем, как выступить последним. Это большая победа, его победа над собой, победа для того, чтобы получить квоту. Это большая веха, которую он прошел", - сказала Бестемьянова.

"Он будет бороться за самые высокие места, и только с этим настроем надо ехать на Олимпиаду. Настрой должен быть только таким", - добавила она.