21 сентября, 14:00
Футбол в России

Футболисты московского "Динамо" обыграли "Оренбург" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей

ТАСС, 21 сентября. Московский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:1 в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эль-Мехди Маухуб (57-я минута), Максим Осипенко (85, с пенальти) и Ульви Бабаев (90+7). У проигравших отличился Максим Савельев (90+9).

"Динамо" одержало первую гостевую победу в чемпионате. Команда набрала 12 очков в 9 играх и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" располагается на 13-й строчке, набрав 7 очков в 9 играх.

В следующем матче 26 сентября "Динамо" встретится в гостях с самарскими "Крыльями Советов", "Оренбург" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" 27 сентября.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Краснодар"

8

6

1

1

19

20

5

15

2

"Локомотив"

9

4

5

0

17

20

13

7

3

"Балтика"

8

4

4

0

16

13

5

8

4

ЦСКА

8

4

3

1

15

15

7

8

5

"Рубин"

9

4

3

2

15

13

14

-1

6

"Зенит"

8

3

4

1

13

13

7

6

7

"Динамо" М

9

3

3

3

12

12

10

2

8

"Ахмат"

9

3

3

3

12

11

11

0

9

"Крылья Советов"

8

3

3

2

12

13

14

-1

10

"Спартак"

8

3

3

2

12

12

13

-1

11

"Динамо" Мх

9

2

3

4

9

5

11

-6

12

"Ростов"

8

2

2

4

8

8

12

-4

13

"Оренбург"

9

1

4

4

7

11

16

-6

14

"Акрон"

9

1

4

4

7

12

14

-2

15

"Пари НН"

9

2

0

7

6

8

17

-9

16

"Сочи"

8

0

1

7

1

4

21

-17

  

