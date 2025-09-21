Футболисты московского "Динамо" обыграли "Оренбург" в матче РПЛ

ТАСС, 21 сентября. Московский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:1 в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эль-Мехди Маухуб (57-я минута), Максим Осипенко (85, с пенальти) и Ульви Бабаев (90+7). У проигравших отличился Максим Савельев (90+9).
"Динамо" одержало первую гостевую победу в чемпионате. Команда набрала 12 очков в 9 играх и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" располагается на 13-й строчке, набрав 7 очков в 9 играх.
В следующем матче 26 сентября "Динамо" встретится в гостях с самарскими "Крыльями Советов", "Оренбург" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" 27 сентября.
1
"Краснодар"
8
6
1
1
19
20
5
15
2
"Локомотив"
9
4
5
0
17
20
13
7
3
"Балтика"
8
4
4
0
16
13
5
8
4
ЦСКА
8
4
3
1
15
15
7
8
5
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
6
"Зенит"
8
3
4
1
13
13
7
6
7
"Динамо" М
9
3
3
3
12
12
10
2
8
"Ахмат"
9
3
3
3
12
11
11
0
9
"Крылья Советов"
8
3
3
2
12
13
14
-1
10
"Спартак"
8
3
3
2
12
12
13
-1
11
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
12
"Ростов"
8
2
2
4
8
8
12
-4
13
"Оренбург"
9
1
4
4
7
11
16
-6
14
"Акрон"
9
1
4
4
7
12
14
-2
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17