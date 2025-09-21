Футболисты московского "Динамо" обыграли "Оренбург" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей

ТАСС, 21 сентября. Московский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:1 в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эль-Мехди Маухуб (57-я минута), Максим Осипенко (85, с пенальти) и Ульви Бабаев (90+7). У проигравших отличился Максим Савельев (90+9).

"Динамо" одержало первую гостевую победу в чемпионате. Команда набрала 12 очков в 9 играх и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" располагается на 13-й строчке, набрав 7 очков в 9 играх.

В следующем матче 26 сентября "Динамо" встретится в гостях с самарскими "Крыльями Советов", "Оренбург" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" 27 сентября.