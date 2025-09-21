Морошкин рассказал, что максимальный контент на отборе в Пекине - решение Гуменника

Фигурист выиграл олимпийскую квалификацию на турнире в Пекине

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Решение сохранить максимальный контент в произвольной программе на олимпийский отбор в Пекине Петра Гуменника принадлежит самому фигуристу. Об этом ТАСС рассказал тренер-хореограф клуба Тамары Москвиной, где Гуменник работает под руководством Вероники Дайнеко, Николай Морошкин.

Гуменник выиграл олимпийскую квалификацию на турнире в Пекине. В произвольной программе "Онегин" фигурист исполнил пять четверных прыжков - четверной флип, четверной лутц (со степ-аутом), четверной риттбергер, каскады из четверного сальхова и тройного тулупа, затем из четверного сальхова и двойного акселя, а также тройной аксель.

"Решение сохранить такой сложный контент принадлежит Петру, потому что его возможная поездка на Олимпийские игры пройдет в борьбе с ведущими спортсменами. И он прекрасно понимает, что без сложнейшего контента это не получится, какой смысл ехать туристом? Это его врожденный максимализм, его характер", - сказал Морошкин.

На вопрос о самом прокате, Морошкин ответил: "Сейчас нужно будет пересмотреть прокат с холодной головой, и тогда уже можно будет формулировать объективное мнение. Программу "Онегин" вернули буквально накануне соревнований, отсюда и другие заходы на элементы по сравнению с прошлым сезоном. Плюс сказывалось определенное моральное давление. Поэтому, сейчас нужно немного времени, чтобы все это улеглось и делать анализ, составлять план работы".