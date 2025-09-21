Прокаты пройдут 27-28 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель олимпийского квалификационного турнира в Пекине фигурист Петр Гуменник примет участие в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, после чего его ждет небольшой отдых. Об этом ТАСС сообщил тренер-хореограф клуба Тамары Москвиной, где Гуменник работает под руководством Вероники Дайнеко, Николай Морошкин.

Контрольные прокаты пройдут на льду спортивного комплекса "Юбилейный" 27-28 сентября.

"Петр будет принимать участие во всех соревнованиях, в которых сможет, если они не будут ему мешать готовиться к самому важному соревнованию. Впереди контрольные прокаты, затем небольшой отдых, чтобы у него была возможность выдохнуть, а затем старты", - рассказал Морошкин.