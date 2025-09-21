Россиянка проиграла польке Иге Свёнтек в финале турнира в Сеуле

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Два матча за день перед финальной встречей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле не могли не сказаться на Екатерине Александровой. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Александрова проиграла второй ракетке мира польке Иге Свёнтек со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7. За день до этого россиянка провела две встречи.

"Александрова играла очень достойно в этом матче. Она заставила Свёнтек понервничать, так как борьба шла до самого конца. Я думаю, что те два матча, которые Александрова провела вчера, не могли не сказаться на ней, в конце уже она заметно уступала физически. Но и без того Свёнтек очень сильный соперник, и она изначально была фаворитом матча", - сказал Янчук.

Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. В прошлом года победительницей турнира стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. Ранее победительницами соревнований в Сеуле из россиянок становились Мария Шарапова, Мария Кириленко, Алиса Клейбанова, в 2022 году турнир выиграла Александрова.