Россияне должны пройти проверку соответствия критериям, которая будет проводиться специальной комиссией

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник должны дождаться решения специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска на Олимпиаду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее Петросян и Гуменник выиграли отборочный турнир Олимпиады.

Следующие шаги будут проводиться согласно решениям исполкома МОК, принятым 19 сентября", - сообщили в МОК.

В комиссию по допуску нейтральных спортсменов вошли член МОК Николь Ховерц из Арубы, трехкратный призер Олимпийских игр по баскетболу испанец Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ.

19 сентября МОК сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку. Соответствие критериям будет проверяться специальной комиссией.