Фигуристы выиграли квалификационные турниры в Пекине

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник показали достойное катание на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, несмотря на долгий перерыв в международных стартах. Об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Ранее Петросян и Гуменник отобрались на Олимпийские игры 2026 года в Пекине. Оба спортсмена выиграли квалификационные турниры.

"Поздравляем наших ребят Аделию и Петра, их тренеров, всех, кто с ними работал. Наши фигуристы показали достойное катание на отборочном турнире в Пекине. Выступать после перерыва в международных стартах было непросто, но они молодцы, справились. Первый шаг сделан, готовимся, работаем дальше", - сказал Коган.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе только в индивидуальных соревнованиях на тех же условиях, что и на Олимпиаде-2024.