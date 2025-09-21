Из-за непогоды встреча перенесена с 21 на 22 сентября

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Матч пятого тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и ПСЖ перенесли из-за непогоды. Об этом сообщает префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклер, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

Встреча должна была пройти в воскресенье и начаться в 21:45 мск.

"Матч отложен из-за возможных сильных осадков с существенным риском подтопления городских улиц", - рассказал Леклер.

В пресс-службе турнира сообщили, что встречу планируют провести 22 сентября.

За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Команда из Парижа после четырех игр набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Марсель" с шестью очками располагается на 8-й строчке.