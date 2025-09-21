Второе место занял британец Джордж Расселл, третье - испанец Карлос Сайнс

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Азербайджана. Соревнования проходят на городской трассе в Баку.

Второе место занял британец Джордж Расселл из команды "Мерседес". Третьим стал испанский пилот "Уильямса" Карлос Сайнс.

Лидер зачета пилотов текущего сезона австралиец Оскар Пиастри ("Макларен") сошел с гонки на первом круге. Несмотря на это, он сохранил лидерство с 324 очками. Второе место занимает партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис (299). Третьим идет Ферстаппен (255). В Кубке конструкторов лидирующую позицию сохраняет "Макларен" (623), в тройку также входят "Мерседес" (290) и "Феррари" (286).

Следующий этап пройдет с 3 по 5 октября в Сингапуре.