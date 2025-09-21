В финале теннисистки обыграли команду США

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Женская сборная Италии по теннису обыграла команду США и во второй раз подряд выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Финальная часть турнира прошла в Китае.

Матч завершился со счетом 2-0. В первой встрече Элизабетта Коччаретто победила Эмму Наварро со счетом 6:4, 6:4. Затем Жасмин Паолини обыграла Джессику Пегулу (6:4, 6:2). В состав сборной Италии также входили Сара Эррани, Лючия Бронцетти и Тайра Катерина Грант.

Кубок Билли Джин Кинг проводится с сезона-2020/21, первым победителем турнира стала сборная России. С 1963 по 2019 год женские сборные разыгрывали Кубок Федерации.

Сборная России отстранена от участия в командных соревнованиях из-за ситуации на Украине.