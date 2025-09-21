Хоккеисты "Спартака" обыграли "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях со счетом 5:3 обыграли челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов (7-я, 32-я минуты), Герман Рубцов (16), Даниил Орлов (33) и Павел Порядин (60). У "Трактора" отличились Джордан Гросс (20), Григорий Дронов (21, 28).
"Трактор" прервал серию из трех побед. Команда лидирует в Восточной конференции с 10 очками после 8 матчей. "Спартак" поднялся на третье место Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 8 очков в 7 играх.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом" 23 сентября. "Трактор" 25 сентября примет омский "Авангард".
1
"Торпедо"
6
4
2
0
0
0
0
0
23-12
12
2
"Локомотив"
6
3
0
1
0
1
0
1
22-13
9
3
"Спартак"
7
2
0
1
1
1
0
2
23-25
8
4
ЦСКА
7
3
0
0
1
0
0
3
19-21
7
5
СКА
5
2
1
0
0
1
0
1
20-15
7
6
"Северсталь"
6
3
0
0
0
0
0
3
14-14
6
7
"Динамо" Мн
5
2
0
0
1
1
0
1
15-13
6
8
"Шанхай Дрэгонс"
5
2
0
0
1
0
0
2
18-18
5
9
"Сочи"
5
1
0
1
0
1
0
2
11-13
5
10
"Динамо" М
6
0
0
2
1
0
0
3
16-25
5
11
"Лада"
5
1
0
0
0
0
0
4
10-24
2
1
"Металлург"
7
4
0
1
1
1
0
0
28-18
12
2
"Трактор"
8
3
1
0
1
1
0
2
22-24
10
3
"Автомобилист"
6
3
0
1
0
0
0
2
22-16
8
4
"Авангард"
5
2
1
1
0
0
0
1
18-13
8
5
"Адмирал"
6
2
0
1
2
0
0
1
14-10
8
6
"Нефтехимик"
6
2
1
0
0
0
0
3
16-20
6
7
"Амур"
6
2
0
0
2
0
0
2
14-15
6
8
"Барыс"
6
1
1
1
0
0
0
3
17-19
6
9
"Сибирь"
5
1
0
2
0
0
0
2
7-8
6
10
"Ак Барс"
6
2
0
0
1
0
0
3
15-20
5
11
"Салават Юлаев"
6
0
1
0
0
1
0
4
12-20
3