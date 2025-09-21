Хоккеисты "Спартака" обыграли "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Красно-белые поднялись на третье место Западной конференции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях со счетом 5:3 обыграли челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов (7-я, 32-я минуты), Герман Рубцов (16), Даниил Орлов (33) и Павел Порядин (60). У "Трактора" отличились Джордан Гросс (20), Григорий Дронов (21, 28).

"Трактор" прервал серию из трех побед. Команда лидирует в Восточной конференции с 10 очками после 8 матчей. "Спартак" поднялся на третье место Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 8 очков в 7 играх.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом" 23 сентября. "Трактор" 25 сентября примет омский "Авангард".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 6 4 2 0 0 0 0 0 23-12 12 2 "Локомотив" 6 3 0 1 0 1 0 1 22-13 9 3 "Спартак" 7 2 0 1 1 1 0 2 23-25 8 4 ЦСКА 7 3 0 0 1 0 0 3 19-21 7 5 СКА 5 2 1 0 0 1 0 1 20-15 7 6 "Северсталь" 6 3 0 0 0 0 0 3 14-14 6 7 "Динамо" Мн 5 2 0 0 1 1 0 1 15-13 6 8 "Шанхай Дрэгонс" 5 2 0 0 1 0 0 2 18-18 5 9 "Сочи" 5 1 0 1 0 1 0 2 11-13 5 10 "Динамо" М 6 0 0 2 1 0 0 3 16-25 5 11 "Лада" 5 1 0 0 0 0 0 4 10-24 2