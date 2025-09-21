21 сентября, 16:25
КХЛ

Хоккеисты "Спартака" обыграли "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Красно-белые поднялись на третье место Западной конференции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях со счетом 5:3 обыграли челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов (7-я, 32-я минуты), Герман Рубцов (16), Даниил Орлов (33) и Павел Порядин (60). У "Трактора" отличились Джордан Гросс (20), Григорий Дронов (21, 28).

"Трактор" прервал серию из трех побед. Команда лидирует в Восточной конференции с 10 очками после 8 матчей. "Спартак" поднялся на третье место Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 8 очков в 7 играх.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом" 23 сентября. "Трактор" 25 сентября примет омский "Авангард".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Торпедо"

6

4

2

0

0

0

0

0

23-12

12

2

"Локомотив"

6

3

0

1

0

1

0

1

22-13

9

3

"Спартак"

7

2

0

1

1

1

0

2

23-25

8

4

ЦСКА

7

3

0

0

1

0

0

3

19-21

7

5

СКА

5

2

1

0

0

1

0

1

20-15

7

6

"Северсталь"

6

3

0

0

0

0

0

3

14-14

6

7

"Динамо" Мн

5

2

0

0

1

1

0

1

15-13

6

8

"Шанхай Дрэгонс"

5

2

0

0

1

0

0

2

18-18

5

9

"Сочи"

5

1

0

1

0

1

0

2

11-13

5

10

"Динамо" М

6

0

0

2

1

0

0

3

16-25

5

11

"Лада"

5

1

0

0

0

0

0

4

10-24

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Металлург"

7

4

0

1

1

1

0

0

28-18

12

2

"Трактор"

8

3

1

0

1

1

0

2

22-24

10

3

"Автомобилист"

6

3

0

1

0

0

0

2

22-16

8

4

"Авангард"

5

2

1

1

0

0

0

1

18-13

8

5

"Адмирал"

6

2

0

1

2

0

0

1

14-10

8

6

"Нефтехимик"

6

2

1

0

0

0

0

3

16-20

6

7

"Амур"

6

2

0

0

2

0

0

2

14-15

6

8

"Барыс"

6

1

1

1

0

0

0

3

17-19

6

9

"Сибирь"

5

1

0

2

0

0

0

2

7-8

6

10

"Ак Барс"

6

2

0

0

1

0

0

3

15-20

5

11

"Салават Юлаев"

6

0

1

0

0

1

0

4

12-20

3

  

Теги:
КХЛ