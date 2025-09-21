Россиянин уступил в четвертьфинале китайцу У Ибину

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил китайцу У Ибину в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу У Ибина, выступающего на турнире без номера посева. Медведев был посеян под вторым номером. В полуфинале китаец сыграет с победителем встречи между казахстанцем Александром Бубликом и чехом Далибором Сврчиной.

У Ибину 25 лет, он занимает 196-е место в мировом рейтинге. Китаец выиграл один турнир ATP. В 2022 году он дошел до третьего круга Открытого чемпионата США, что является лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP 250, призовой фонд турнира составляет $1,01 млн. В прошлом году победителем соревнований стал хорват Марин Чилич.