В финале россияне обыграли сборную Европы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России в 15-й раз стала победителем Кубка легенд по футболу. Турнир прошел на арене "Мегаспорт" в Москве.

В финальном матче российские футболисты обыграли сборную Европы со счетом 8:4. Третье место заняла сборная мира, четвертую строчку - команда Азии. На пятой строчке расположились сербские футболисты, на шестой - команда Турции.

Сборная России в первом матче группового этапа обыграла команду Азии со счетом 8:6, а затем победила сербов (8:4).

В заявку сборной России на турнир вошли Александр Филимонов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов Константин Головской, Денис Глушаков и Павел Погребняк. Главным тренером был Валерий Гладилин.

Кубок легенд проводится в 16-й раз. Сборная России не выигрывала турнир один раз. В 2020 году россияне в финальном матче проиграли сборной звезд со счетом 5:6.