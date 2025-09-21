По мнению президента Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, национальные виды спорта необходимо развивать, для этого нужно привлекать внебюджетное финансирование

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин предложил создать международный реестр национальных видов спорта и российский реестр по национальным видам спорта. Об этом Гришин рассказал на панельной сессии "Национальные виды спорта как модель международного сотрудничества" в рамках первой Всемирной общественной ассамблеи "Новый мир осознанного единства".

"В мире существует более десяти тысяч национальных видов спорта. Мы сами не знаем до сих пор, сколько их на самом деле существует. Поэтому основной задачей с нашими международными коллегами считаем создание международного реестра национальных видов спорта и создание российского реестра по национальным видам спорта. Национальные виды спорта необходимо развивать и, главное, привлекать внебюджетное финансирование", - сказал Гришин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, в работе сессии приняли участие представители Госдумы РФ, Ассамблеи народов мира, зарубежные гости и партнеры, руководители Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, представители федераций по национальным и неолимпийским видам спорта, представители научных организаций и высших учебных заведений.

Также участники дискуссии из России, Бразилии, Германии, Киргизии, Китая, Пакистана, Сербии обсудили успешные практики популяризации этнических видов спорта, в частности - опыт проведения Всемирных игр кочевников и Всемирных игр коренных народов. По итогам Всемирной общественной ассамблеи была принята итоговая резолюция, страны договорились активно поддерживать и развить национальные виды спорта на государственном уровне, способствовать международному обмену и сотрудничеству в сфере национальных видов спорта, использовать национальные виды спорта как инструмент дипломатии, способствуя укреплению дружественных отношений между странами и народами.

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер ассамблеи.