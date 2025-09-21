Сакич рассказал, кто принимал решения по ходу матча с "Крыльями Советов"

Помощник главного тренера не общался со Станковичем во время матча

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Деян Станкович определил состав команды на матч девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", однако решения по ходу встречи принимал его помощник Ненад Сакич. Об этом Сакич рассказал журналистам.

Ранее "Спартак" победил "Крылья Советов" со счетом 2:1. Станкович отсутствовал на скамейке "Спартака" из-за дисквалификации на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2). Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" на игре с "Крыльями Советов" был Сакич.

"Мы готовились к матчу, главный тренер участвовал в подготовке. Естественно, состав определил он. По ходу матча общаться запрещено, поэтому решения о заменах принимал я", - сказал Сакич.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре "Спартак" 28 сентября дома встретится с "Пари Нижний Новгород".