ВФЛА выплатит денежное поощрение спортсменам, которые на российских соревнованиях добились результатов, сопоставимых с теми, что показали легкоатлеты, занявшие на чемпионате мира в Токио с первого по пятое места

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, оставшиеся без чемпионата мира, за девять дней соревнований благодаря системе поощрений Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заработали более 26,5 миллиона рублей. По информации ТАСС, на денежные вознаграждения от ВФЛА по итогам чемпионата мира могут претендовать 26 отечественных спортсменов.

6 августа исполком Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил в новой редакции положение о выплате участникам профессиональных соревнований призовых и дополнительных вознаграждений (поощрений), не включенных в регламенты серий профессиональных спортивных соревнований на 2025 год. Данное положение распространяет свое действие в том числе на серии профессиональных спортивных соревнований "Королева спорта", проходивших с 23 апреля по 24 августа, "Многоборец" (14 февраля - 5 сентября) и "Скороход" (24 февраля - 6 сентября), а также на официальные международные спортивные соревнования (11 июня - 24 августа). Обязательным условием выплаты дополнительных денежных поощрений по итогам состязаний в спортивной ходьбе является наличие в работавшей судейской бригаде хотя бы одного судьи международной категории.

Согласно положению, ВФЛА выплатит денежное поощрение спортсменам, которые на вышеуказанных соревнованиях добились результатов, сопоставимых с теми, что показали легкоатлеты, занявшие на чемпионате мира в Токио с первого по пятое места. Так, отечественные легкоатлеты, показавшие результаты, которые не уступают победителям ЧМ-2025, должны получить по 1,5 млн рублей, серебряным призерам - по 1 млн руб., бронзовым - по 700 тыс. руб., обладателям четвертых мест - по 300 тыс., пятых - по 150 тыс.

Согласно подсчетам, проведенным ТАСС, 26 российских спортсменов за чемпионат мира сумели заработать 26 млн 550 тыс. рублей. Так, победитель майского чемпионата России по спортивной ходьбе на 35 км Александр Гарин, преодолевший дистанцию за 2 часа 26 минут 9 секунд, а также призеры Александр Городсков (2:26.42) и Сергей Шарыпов (2:27.07) показали тогда результат лучше, чем чемпион мира 2025 года канадец Эван Данфи (2:28.22), и могут претендовать на 1,5 млн руб. каждый.

По 1,5 млн рублей также заработали Максим Якушев, Эдуард Батыршин, Артем Король, Константин Плохотников (все - бег на 3 000 метров с препятствиями), Владимир Никитин, Евгений и Анатолий Рыбаковы, Сергей Шаров (все - бег на 10 000 метров), Сергей Кожевников, Данила Мартынов и Рейхан Каграманова (все - ходьба на 20 км) и Мария Кочанова (прыжки в высоту), по 1 млн - Данил Лысенко (прыжки в высоту) и Полина Кнороз (прыжки с шестом), 700 тыс. - Клавдия Афанасьева (ходьба на 35 км), 300 тыс. - Софья Палкина (метание молота), по 150 тыс. - Екатерина Левицкая, Рамиля Валитова и Таисия Дмитриева (все - прыжки в длину), Матвей Тычинкин (прыжки в высоту), Татьяна Калинина (прыжки с шестом), Валерий Пронкин (метание молота) и Алексей Худяков (метание диска).

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил с 13 по 21 сентября.