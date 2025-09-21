Тренер отсутствовал на скамейке команды во время матча с "Крыльями Советов" из-за дисквалификации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович переживает за результаты команды, поэтому эмоционально реагирует на решения судей. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Спартака" Манфред Угальде.

Ранее "Спартак" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Станкович отсутствовал на скамейке "Спартака" из-за дисквалификации на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2).

"Он переживает. Кто-то делает иначе, он делает это так", - сказал Угальде.

Также автор двух забитых мячей прокомментировал матч: "Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, двигались. Это позволило мне забить два гола. В перерыве сделали акцент на том, что надо изменить ритм, добавить энергии".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков, В следующем туре красно-белые 28 сентября дома встретятся с "Пари Нижний Новгород".