Победителем стала команда федеральных судей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Команда федеральных судей стала победителем турнира по волейболу среди смешанных команд на XVII Спартакиаде среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального спортивного совета государственной службы.

Второе место заняла команда администрации президента РФ. Третью строчку занял коллектив Федеральной налоговой службы.

В личном первенстве у мужчин первое место занял Владимир Балобаев (администрация президента РФ), вторым стал Станислав Нагаев (Генеральная прокуратура), третьим - Андрей Прохоров (Гохран). В женских соревнованиях победу одержала Галина Дегтярева (федеральные судьи), второе место заняла Ирина Прасканова (Государственная дума Федерального собрания РФ), третье - Анна Дьяконова (Генпрокуратура). В миксте чемпионами стали Екатерина Бородина и Кирилл Пузанков (Министерство сельского хозяйства РФ), второе место заняли Милена Григорян и Владислав Куценко (Государственная дума Федерального собрания РФ), третьими стали Лада Мизюлина и Андрей Бычков (федеральные судьи).

Турнир проходил 20-21 сентября в Москве. Каждая команда включала 5 человек, из них 2 мужчин, 2 женщины, 1 тренер или представитель команды. К участию от одной команды в каждой дисциплине допускались по одному человеку или паре. Каждый участник мог выступать только в одном разряде.

Победители в личном первенстве и смешанном разряде Спартакиады награждались памятными призами, медалями и дипломами Минспорта России. Участники, занявшие вторые и третьи места в личном первенстве и миксте, награждались медалями и дипломами Минспорта России. Победители и призеры общекомандного первенства награждались кубками Минспорта России, их участники - медалями и дипломами Минспорта России. Победителям и призерам также вручались подарки от Федерации настольного тенниса России.